L'esterno del Milan, Alexis Saelemaekers, ha concesso un'intervista a Eleven Sport Belgio parlando e raccontando lo spogliatoio del club rossonero.



Chi è il compagno più divertente?

“Theo Hernandez è uno che fa ridere molto. È un piccolo comico”.



Chi ha il talento più puro?

“Rafael Leao. Gli ho già detto più volte che, se vuole, può vincere il pallone d’oro”.



Chi è quello che si allena più duramente?

“Zlatan Ibrahimovic, senza ombra di dubbio. È impressionante. Non importa se in campo o in palestra, dà sempre il cento per cento, Anche Theo è uno che di dà dentro parechio”.



Chi ascolta la musica peggiore?

“Credo che la musica peggiore sia quella di Rebic. Ascolta canzoni croate che non rientrano nei miei gusti”.



Chi è il peggior ballerino?

“Stavo per dire, senza esitazioni, Gigio Donnarumma, ma è andato via. Però posso dirvi di non aver mai visto uno che balla così male. Adesso direi che il peggiore è Calabria”.



Chi si veste meglio?

“A parte me, ovviamente, direi che Leao è uno che si veste bene”.



Chi è il tuo miglior amico?

“Ne ho tanti, ma se devo fare dei nomi direi Theo Hernandez e Olivier Giroud”.