Il centrocampista del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato al canale tematico rossonero: "Tutti i progressi che ho fatto sono arrivati anche grazie allo staff e alla squadra, ogni giorno il mister mi parla tanto, mi dice in cosa devo lavorare. Io cerco di lavorare il più duro possibile, sono contento di essere qua. Per me è importante essere pericoloso e aiutare la squadra per fare gol, ci provo in ogni partita. Devo continuare così".



Sulla mentalità da mantenere dopo il pari con l'Udinese: "Dobbiamo provare ad avere sempre la mentalità che abbiamo avuto contro la Roma, e dobbiamo mettere in campo quello che ci dice il mister nello spogliatoio. Se ci riusciamo penso che possiamo vincere questa partita. Pioli? Per me è importante, anche quando perdiamo, che l’allenatore parli della prossima partita e trasmetta fiducia alla squadra. Lui lo fa veramente bene".