"Colombo ci piace ed è anche brianzolo".ha confermato il forte interesse delper l'attaccante italiano che in questo momento rappresenta per ill'unico vice-Giroud puro di ruolo. Il club rossonero non vuole bloccare la crescita di uno dei suoi giovani più promettenti ed è disposto a lasciarlo partire in prestito creando però un piccolo ma importante vuoto da colmare in rosa. Con la partenza di Colombo servirà trovare dal mercato un colpo nel reparto e, per farlo, servirà costruire un tesoretto per poter investire in un colpo a titolo definitivo. Come farlo? Tramite la cessione degli esuberi rimasti a Milano a cui si è aggiunto anche- A differenza degli altri giocatori già partiti o ancora a Milanello come Rebic, Origi e Ballo Touré, con il centrocampista belga i rapporti ad inizio mercato erano ottimi e in realtà lo sono anche ora. Tuttavia, per sottolineare la volontà del club di non puntare più su di lui,che restano gli altri indiziati ad un addio.Rispetto agli altri due giocatori suil mercato non è dormiente e, anzi, sebbene non sia ancora stata presentata un'offerta ufficiale per lui, ilè fortemente interessato a portarlo in Liga. Il problema resta economico, di valutazione del cartellino perché l'ex-Anderlechte per questo la richiesta per un addio non scende al di sotto dei 10/15 milioni (convinti della valorizzazione anche internazionale del suo profilo. A quelle cifre il mercato si spegne e, per questo, la necessità di creare margine per il colpo in attacco potrebbe spingere Furlani e Moncada ad ascoltare proposte da 7/8 milioni che al momento ancora non ci sono. Se ci sarà l'addio ci sarà più spazio per andare a trattare anche con profili più importanti, liberando così Colombo in direzione Monza.