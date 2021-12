Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria di Empoli: "Cosa è successo nell'ultimo mese? Non lo posso sapere io, come tutte le grandi squadre possiamo avere un periodo difficile, ma oggi abbiamo fatto vedere che possiamo fare ancora bene e siamo tornati in corsa per lo scudetto".



STANCHI FISICAMENTE O MENTALMENTE? - "C'entra anche il fatto che abbiamo avuto tanti infortunati, cambiare tanti giocatori ogni settimana non è un bene, non c'è stata stabilità. Adesso siamo tornati al nostro livello migliore e l'abbiamo fatto vedere".



ALLENAMENTO SU ZOOM IL 27 E IL 28 - "Facciamo un po' di tutto, l'abbiamo già fatto. Penso che sarà così per tutte le squadre, è importante mantenere il ritmo, quando torniamo per il 6 sarà importante essere già dentro".