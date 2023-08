Il futuro di Alexis Saelemaekers è sempre più lontano dal Milan, L'esterno belga è infatti sul mercato e ci sono stati nelle ultime settimane diversi contatti fra club e giocatore per provare a strapparlo ai rossoneri. Al momento il club in vantaggio è il Bologna, destinazione preferita del ragazzo, ma non c'è ancora accordo con il Milan che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione.