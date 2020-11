Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, Alexis Saelemaekers ha dichiarato: "Per me è importante aiutare la squadra, voglio continuare così. Mi piace inserirmi in area, lo faccio di più".



SULLA SETTIMANA - "Abbiamo lavorato molto, la partita di domenica è molto importante".



SU PIOLI - "Ha fatto un grande lavoro, vogliamo giocare per lui e vincere. Sarebbe una grande cosa per noi e per lui".



SUL SUO MOMENTO - "C'è la fiducia del mister, della squadra, per me è importante. Sono contento di tutta la fiducia del club, spero di migliorare ogni giorno per dimostrare che sono un buon giocatore".



SULLA CONCORRENZA CON CALABRIA - "Dà fiducia a entrambi, entrambi ci siamo qualificati per la final four di Nations League. Spero che tutti e due possiamo continuare a far bene".