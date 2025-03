Milan, Sala jolly alla Locatelli: uno scudetto e un Europeo vinto con Camarda, Dybala e quella cicatrice legata al pallone

In una stagione super travagliata come quella che stanno attraversando sia ilprima squadra, ma anche il, la seconda squadra in Serie C c'è una formazione rossonera che sta regalando qualche, seppur piccolo ma importante, segno incoraggiante per il finale di questa stagione. Si tratta del, in piena corsa per un piazzamento playoff in campionato (domenica 16 marzo alle 11 ci sarà il big match contro la Roma capolista) ma che ha anche conquistato sul campo labattendo il Lecce e dopo aver eliminato l'Inter nel derby dei quarti. E in questa squadra, dove non mancano i talenti come Scotti, Liberali, Comotto e anche Max Ibrahimovic, si sta ritagliando un ruolo sempre più importanteNato a Sesto San Giovanni nell'hinterland di Milano il, Emanuele non è il primo Sala a vestire la maglia rossonera. Anche ilcentrocampista classe 2001,vincendo uno scudetto Under 16, e rimanendo sotto contratto coi rossoneri fino al gennaio 2002. Oggi, dopo diversi prestiti fra Cesena e Renate è sotto contratto con la Pro Sesto in Serie D. Ed è proprio dalla passione per il pallone del fratello che Emanuele ha tratto ispirazione giovanissimo, per iniziare il suo di percorso.

È inevitabile che oggi, parlando dei giovani più promettenti di questo Milan, la mente viaggi a, la stella più lucente del settore giovanile. Ed Emanuele con l'attaccante classe 2008 ha condiviso praticamente tutto il suo percorso. Lui capitano in mezzo al campo, il bomber davanti a segnare caterve di gol. Sala e Camarda insieme hanno vinto uno scudetto ai tempi dell'Under 15, ma la gioia più grande, finora, se la sono ritagliata con lainsieme a Cipro (primo assoluto per gli Azzurrini) e battendo in finale il Portogallo di Rodrigo Mora.

Emanuele inizia a giocare a calcio a soli 4 anni nel Cimiano, ma al Milan ci arriva poco dopo e a soli 4 anni e mezzo entra nel settore giovanile rossonero. La personalità non gli è mai mancata è sempre stato capitano nelle sue squadre e il pallone di fatto è stata da sempre la sua vita. Sul corpo ne porta i segni dato che ha ancorarimediata in giovanissima età quando,. Uno dei suoi video, inoltre, attirò l'attenzione di, all'epoca alla Juventus, che gli mandò una video-dedica in risposta e che fece il giro dei social.

per l'età che aveva, segnando di fatto un percorso che sarebbe stato importante. Il Milan già da tempo lo ha blindato con ilche a breve dovrà essere rinnovato, ma che la società punti forte su di lui è chiaro da tempo dato che, nonostante sia solo un 17enne,e l'allora allenatore Daniele Bonera lo fece partire titolare nella partita poi pareggiata 0-0 contro il Carpi.

Perché il Milan crede così tanto in lui? Sala è un talento raro non tanto nelle giocate che rubano l'occhio quanto per la capacità innata di poter essere un jolly perfetto per qualunque allenatore.. A centrocampo, infatti, può ricoprire letteralmente ogni ruolo, sia da regista che da interditore che da mezzala.è molto bravo con il destro, con cui calcia benissimo anche dal limite e con cui spesso trova il gol (già 4 in stagione). È però per la sua capacità di adattarsi al gioco avversario, leggerne le trame offensive e fungere da frangiflutti davanti alla difesa che Sala è il più apprezzato della linea mediana di Guidi. Il futuro è suo e anche con la Nazionale, diventata nel frattempo Under 19, cercherà il bis a livello Europeo.