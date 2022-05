Il futuro è adesso in casa Milan. Paolo Maldini e Ricky Massara sono alla ricerca dei profili giusti per innalzare la qualità della rosa. Nuovi obiettivi da raggiungere anche grazie a delle risorse aggiuntive che sono mancate (ma non pesate) nel corso dell’ultima stagione. Focus sul possibile nuovo trequartista, con il nome di Charles De Ketelaere che torna prepotentemente di moda dalle parti di via Aldo Rossi.



TRA MISSIONE E INCONTRO - Stella indiscussa del Bruges, De Ketelaere è un profilo molto apprezzato da Massara. Nell’ultima missione in Belgio dello scout Ibou Ba sono arrivate nuove relazioni positive sul classe 2001, che può giocare sia da “10” che da attaccante centrale di movimento. Il suo agente era stato a Milano nei mesi scorsi per discutere con l’Inter (al momento non interessata) e il Milan. Che prima attende il closing e poi potrebbe iniziare a fare sul serio per il talento belga.