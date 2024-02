Milan, sale una candidatura per il post-Pioli

Stefano Pioli e il Milan, un futuro ancora tutto da scrivere. Il tecnico emiliano è legato come non mai ai risultati, oggi non sono così elevate le chance di rimanere sulla panchina rossonera nella prossima stagione. Piace molto Thiago Motta al Diavolo, una candidatura che sta prendendo sempre più quota.