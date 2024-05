Milan-Salernitana con Mirante: perché gioca il terzo portiere

Getty Images

Tra i pali di un Milan ormai senza obiettivi concreti da raggiungere,. Il portiere 40enne - ne farà 41 a luglio - è favorito su Sportiello per partire dal primo minuto nell'ultima partita di campionato che i rossoneri giocheranno stasera alle 20.45 a San Siro contro la Salernitana; e probabilmente sarà l'ultima anche per il portiere in scadenza di contratto. Oltre a lui, saluteranno anche Pioli e Giroud, e sarà addio anche per Simon Kjaer fuori per infortunio.- Out ancheche non solo gli farà saltare la partita di stasera ma ha messo a rischio anche l'Europeo che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Senza Maignan, Pioli dovrà decidere chi far giocare tra Sportiello e Mirante: e, nonostante le gerarchie e la piena disponibilità del primo, è sempre più probabile che a prendere il posto da titolare nella porta rossonera sia l'ex portiere della Roma. Scelta tecnica.

- Le uniche partite giocate da Mirante in questa stagione sono statea ottobre scorso e vinta 1-0 dai bianconeri con gol decisivo dell'ex Locatelli, e. Da quella volta, Mirante non ha più visto il campo rimanendo in panchina per quasi tutte le altre partite prima di saltare le gare giocate da metà marzo all'inizio di maggio per infortunio. Ora, all'ultima giornata contro la Salernitana, è arrivato il momento di riscendere in campo.