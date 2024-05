Milan-Salernitana, la MOVIOLA LIVE: fuorigioco di Leao, giusto annullare la rete di Theo

Getty

Milan e Salernitana si affrontano allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro di Milano nella 38esima e ultima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20.45, dirige l'incontro Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



Milan-Salernitana, ore 20.45



Di Marco

Liberti-Valeriani

Iv: Fabbri

Var: Nasca

Avar: Marini





37' FUORIGIOCO DI LEAO, ANNULLATO UN GOL A THEO: Bennacer pesca con una bella palla in verticale il giocatore portoghese nell'area della Salernitana, poi tocco dentro per il tap in di Theo Hernandez. L'arbitro Di Marco inizialmene convalida la rete, ma dopo il check in VAR room viene giustamente annullata per la posizione di partenza irregolare di Leao.