La formazione rossonera, rinfrancata dal ritorno alla vittoria contro il Genoa, vuole ritrovare confidenza anche col successo casalingo contro il fanalino di coda Salernitana. Gli uomini di Colantuono sono reduci dalla sconfitta interna contro la Juventus e vanno alla ricerca di punti per alimentare il sogno salvezza., reduce dalla squalifica, nel cuore della difesa ma perde per diverso tempo Kjaer, vittima col Genoa di un grave infortunio al ginocchio sinistro.Molta incertezza anche per quanto riguarda i giocatori offensivi: Saelemaekers e Leao hanno riposato nell'ultimo turno ma soprattutto il portoghese è da valutare. Messias si candida per un'altra chance da titolare e anche Ibra potrebbe tirare il fiato in vista del Liverpool.La Salernitana rischia di dover rinunciare ancora a Ribery e Gondo e per Colantuono si ripropone il solito dilemma sulla coppia d'attacco da schierare: Simy, Djuric e Bonazzoli concorrono per due posti. Rispetto al match con la Juve, dovrebbe tornare dal primo minuto Obi, che sarà schierato largo a sinistra con Zortea sull'altro lato.DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - L'anticipo Milan-Salernitana sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Díaz, Messias; Rafael Leão.SALERNITANA (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Zortea, L. Coulibaly, Capezzi, Obi; Bonazzoli, Djuric.