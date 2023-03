Milan-Salernitana è il posticipo del lunedì sera che chiude la 26esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a San Siro a partire dalle 20.45. Il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League con l'eliminazione del Tottenham è già il passato e Stefano Pioli deve ricompattare il gruppo anche in chiave corsa Champions dove, dopo il ko contro la Fiorentina, c'è la necessità di ritrovare i 3 punti per non perdere terreno dalle rivali. La Salernitana di Paulo Sousa è però in serie positiva (1 vittoria e 1 pareggio) e deve continuare a macinare punti per tenere lontana la zona salvezza.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Milan-Salernitana con calcio d'inizio alle 20.45 di lunedì 13 marzo al Giuseppe Meazza di San Siro in Milano sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky attraverso i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213). In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn oltre che su Sky Go e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Calabria, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; De Ketelaere, Leao; Giroud.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Crnigoj, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek.