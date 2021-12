Il primo match della 16esima giornata diè quello che va in scena a San Siro, fra ile la. I rossoneri di, dopo aver vinto in trasferta sul campo del Genoa nel turno infrasettimanale, cercano di tornare al successo anche in casa, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Sassuolo. Il Milan, che ritrovama perde, che si aggiunge a una corposa lista degli infortunati, affronta unareduce dalla sconfitta casalinga contro la Juventus, mentre l'ultima trasferta dei campani è stato l'1-1 in casa del Cagliari. Per quanto riguardanella loro storia, tutte in Serie A: due nella stagione 1947/48, due nel 1998/99., l'ultima nel 1999 per 3-2 con doppietta di Bierhoff e gol di Weah,nel 1948 per 4-3. Oggi tutti in campo alle 15, arbitra Giua.(4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao, Pellegri. A disposizione: Mirante, Tătărușanu, Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Krunić, Messias, Tonali, Ibrahimović, Maldini. All. Pioli(4-3-1-2): Belec, Veseli, Schiavone, Di Tacchio, Coulibaly L., Ranieri, Zortea, Gyomber, Simy, Bogdan, Ribery. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Bonazzoli, Djuric, Kastanos, Obi, Kechrida, Capezzi, Delli Carri, Vergani. All. Colantuono​