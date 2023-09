, che ha rimediato un piccolo infortunio alla coscia durante l’ultima sosta che l’ha visto protagonista con la maglia azzurra. Il centrocampista ex Milan sta tentando di recuperare, in vista del primo impegno europeo stagionale dei Magpies, contro i rossoneri a San Siro. La sua assenza, nella prossima sfida di Premier League (domani, ore 18.30 contro il Brentford ndr) è pressoché certa.– A fornire un quadro più completo, ci ha pensatoin conferenza stampa. Il manager bianconero ha chiarito: ", è tornato e gli abbiamo fatto eseguire esami. Ha un piccolo infortunio, niente di grave., pensiamo alla Premier e oggi sono molto riluttante a parlare di partite che non siano la prossima”. Si attenderanno aggiornamenti ma il tanto atteso ritorno del figliol prodigo a casa è ora in dubbio.