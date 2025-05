Milan, salta la trattativa con la Roma per Saelemaekers: il retroscena sull'ultimo contatto e cosa succede ora

Fumata nera, se non nerissima, per Alexis Saelemaekers alla Roma. L’incontro a casa Milan tra tutta la dirigenza al completo del club giallorosso e il Milan sembrava aver avvicinato l’accordo tra le parti ma in realtà i continui tira e molla della Roma e del suo direttore sportivo Florent Ghisolfi hanno indispettito il Diavolo che ora ha imposto lo stop alla negoziazione. Una scelta forte e che sembra definitiva.



TORNA AL MILAN - Tra Roma e Milan non c’è mai stata armonia in questi mesi sulla questione Saelemaekers, già a gennaio vi erano state delle incomprensioni. Alexis torna in rossonero e si metterà a disposizione del nuovo allenatore: l’ex Anderlecht piace molto a Igli Tare. Legato al Diavolo da un contratto in scadenza nel 2027, Saelemaekers ha già dato il suo benestare a rimanere in un club con cui ha già vinto uno scudetto nell’indimenticabile pomeriggio di Reggio Emilia.

TANTI SONDAGGI - L’esperienza alla Roma è stata forte, intensa e molto importante per la carriera di Saelemaekers. Alexis aveva dato la propria disponibilità a restare ma le difficoltà tra club hanno portato alla decisione di chiudere la trattativa. Ora per l’esterno belga si può accendere un mercato diverso, sono arrivati tanti sondaggi specialmente dall’estero. Con una base d’asta di circa 20 milioni di euro.