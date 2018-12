In occasione di una cena elettorale a Firenze, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato a parlare di Milan, senza risparmiare frecciate a squadra e Gattuso: "Ormai sono rassegnato, contro la Fiorentina puntiamo al massimo su uno 0-0". Poi ha toccato altri temi, come quello degli stadi di proprietà: "Sono assolutamente a favore di stadi di proprietà della società. Anzi, io sono per l’azionariato diffuso, sul modello spagnolo. Lo stadio di Firenze? Sono a favore di strutture nuove e del coinvolgimento della popolazione nella partecipazione sportiva. Già fatico a capire dove si farà il nuovo stadio a Milano, figuriamoci a Firenze. Mercato allungato fino al 31 agosto? L’ho letto con rammarico".