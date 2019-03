Se non giochi a calcio per 70 minuti su 90, se non ci metti l’anima, se metti in campo “giocatori” che hanno la voglia, la grinta e la forma fisica di un bradipo, é giusto che tu perda.

Forza #Milan sempre. #Derby #MilanInter pic.twitter.com/iUYGLYcUZ4 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 marzo 2019

Il Ministro degli Interni, leader della Lega e grande tifoso del, oggi aper il derby contro l', critica l'allenatore rossonero per il ko contro i nerazzurri, che è costato il terzo posto. E non è la prima volta...- Queste le parole postate su Twitter da: "Se non giochi a calcio per 70 minuti su 90, se non ci metti l’anima, se metti in campo “giocatori” che hanno la voglia, la grinta e la forma fisica di un bradipo, è giusto che tu perda. Forza Milan sempre".