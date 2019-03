Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e segretario della Lega Nord, dice la sua su San Siro e sui progetti futuri, inerenti allo stadio, di Inter e Milan: "Mi interessa avere uno stadio bello, sicuro, nuovo, in una zona che viva sette giorni su sette" le parole riportate da Ansa. "Poi da milanese e da milanista San Siro ce l'ho nel cuore, però sono molto oggettivo, razionale e concreto, mi interessa che le famiglie possano andare allo stadio in totale sicurezza, quindi conto che le società facciano bene e facciano in fretta. Aspetto uno stadio nuovo".