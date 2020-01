Si tratta di una vicenda spinosa, decisamente scomoda e dai toni tristi quella che si sta consumando in queste ore tra Genova, sponda Sampdoria, e la parte rossonera di Milano. A seguito della sfida tra la società ligure e il Milan, andata in scena lunedì a San Siro, si sono diffusi veleni e polemiche legate al presunto comportamento di una parte del settore occupato dai tifosi di casa.



ACCUSE - A lanciare la notizia è stato un articolo de Il Secolo XIX, storico e autorevole quotidiano genovese. Il titolo del pezzo è forte: “La vergogna di San Siro, cori di tifosi milanisti sulla strage del Morandi”. “Dal secondo anello verde è stato intonato ‘avete il ponte crollato’. Lo hanno sentito in tanti - aggiunge il giornale - Scherzare sul Morandi crollato va molto oltre ed è barbaro nei confronti di tutti, dalle vittime del ponte agli sfollati a tutti quanti i liguri e in qualche modo gli italiani che ancora oggi patiscono i disagi di quella tragedia”.



REAZIONE - Logicamente, l’articolo ha fatto il giro del web, specialmente a Genova. E la reazione è stata unanime. I tifosi della Sampdoria, ma anche quelli del Genoa, hanno condannato in maniera trasversale a colore e tifo il gesto, utilizzando anche toni piuttosto forti. Qualcuno ha portato come esempio di punizione esemplare il sostenitore blucerchiato colpevole di aver mimato il gesto dell’aeroplano ai tifosi del Torino, e colpito a sole 48 ore di distanza dal Daspo. Da Milano per il momento non arrivano risposte, anche se alcuni giornalisti e tifosi presenti allo stadio raccontano soltanto del ‘canonico’ “Puzza di pesce, avete il mare inquinato”, senza riferimento al Ponte. Molti tifosi a Genova si aspettano comunque una reazione in merito dalla società Milan.



FACEBOOK - La polemica però era già scoppiata ieri, mentre la tensione veniva alimentata da post decisamente offensivi pubblicati su Facebook da alcuni tifosi milanisti con un larghissimo seguito di follower. I commenti sono stati successivamente eliminati dal social network, ma non abbastanza rapidamente per evitare vari screenshot da parte dei tifosi blucerchiati letteralmente imbufaliti.



A questo punto si attende il responso dagli ispettori presenti al Meazza per una vicenda che, comunque vada, rimarrà un capitolo triste nella storia di questa partita. Se confermato invece si tratterebbe di un comportamento inaccettabile, ma questo pare piuttosto evidente anche senza bisogno di essere esplicitato.