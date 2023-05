: non riesce a mantenere la porta inviolata per la quarta partita consecutiva. Ordinaria amministrazione a parte per il gol realizzato da Quagliarella.: ordinato e poco più lungo la sua corsia di appartenenza.: attento e preciso, prestazione senza sbavature.: non perfetta la lettura sul gol di Quagliarella. Un piccolo errore in una prova positiva.: distratto, si fa bucare da Zanoli che serve poi l’assist per il gol di Quagliarella. Non la migliore serata dell’esterno francese. (Dal 35’ st: un martello a centrocampo, non molla un pallone nemmeno a pagarlo. Costruisce l’azione più bella della partita che poi rifinisce con l’assist decisivo per Díaz. (Dal 35’ st Pobega): gioca semplice, spesso di prima. Buon senso della posizione per un giocatore che si vede comunque poco nell’arco dei 90 minuti.: confusione e tanti errori per l’esterno brasiliano. (dal 14’ st: decisamente più brillante rispetto al compagno): entra in campo con una voglia matta di cancellare l’errore nel derby e la sua furia si abbatte sulla Sampdoria. Due assist al bacio e un tap-in per il gol numero 6 in campionato (dal 24’st: fa quasi tenerezza per come viene cercato dai compagni e per come non riesce anche nelle giocate più semplici): stappa la partita con il gol numero 13 in campionato, un colpo a giro sul quale non può nulla Ravaglia. “Strappa” in diverse circostanze e in una di queste costringe Gunter al fallo da rigore. Provvidenziale.: spezza un digiuno lungo che durava da due mesi esatti. Contro la Samp trova la sua prima tripletta con la maglia del Milan. Esagerato.: ritrova il sorriso con un Milan che segna tanto e fa divertire i suoi tifosi con ottime trame di gioco.: può davvero poco contro l’assalto continuo del Milan.: fase offensiva importante, impreziosita dall’assist per Quagliarella. Può e deve migliorare tanto in quella difensiva.: prova disastrosa per il difensore tedesco.: perde letteralmente ogni duello con Giroud. (dal 24’ st: partecipa alla disfatta difensiva): fa quel che può senza macchiarsi di gravi errori.: prestazione da chi l’ha visto per il talentuoso nazionale serbo. (dal 35’ st),: l’unico ad avere le idee chiare a centrocampo.: del centrocampista tutto cuore e agonismo si vede poco e nulla. (dal 35’ st),: inizio incoraggiante di gara, prova a sfondare in diverse occasioni. Poi cala alla distanza.: non vede mai il pallone. (dal 24’ st: leggere il commento sopra): primo gol in campionato per un campione senza età. (dal 24’ st: prova a portare un po’ di esperienza per evitare un passivo ancora più grande)All.: difficile esprimere un giudizio oggettivo in una situazione così difficile.