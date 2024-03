Milan, Pisati in gol nell'Italia Under 15 contro la Spagna VIDEO

L'Italia Under 15 pareggia 1-1 in amichevole con i pari età della Spagna, passata in vantaggio con Tunkara (Barcellona) su rigore nel primo tempo.

Nella ripresa il selezionatore Enrico Battisti inserisce dalla panchina Destiny Elimoghale (Juventus), Mohamed Toure (Bologna) e Jacopo Landi (Empoli), che creano diverse occasioni pericolose.

La reazione degli azzurrini si concretizza al sesto e ultimo minuto di recupero, quando Samuele Pisati (Milan) va in rete con un potente tiro di destro appena dentro l'area. Giovedì mattina è in programma il bis, sempre sul campo "Enzo Bearzot" di Coverciano.