Sarà una grande area di intrattenimento sul modello degli stadi americani.e sul fronte realizzazione, nella giornata di ieri è arrivato un altro passo in avanti. Sportlifecity, società proprietaria dei terreni, ha presentato al Comune di San Donato Milanese laper costruire l'impianto. Sarà realizzato nell', in 108.000 metri quadrati lordi ancora da bonificare. Al suo interno verrà costruito uno stadio da 70.000 posti, strutture alberghiere e di ristorazione.in cui sorgerà la nuova casa calcistica dei rossoneri, al momento,. In un video de Il Cittadino di Lodi, si scorgono. La zona è quella tra l’autostrada e la stazione ferroviaria di San Donato. L’area San Francesco, fino a pochi anni fa, non era così. Era utilizzata e coltivata. A breve avrà nuovo volto, dopo l’ufficializzazione del progetto del nuovo stadio.- L’amministrazione comunale di San Donato ha fatto presente di essere già pronta a muoversi,Dopo sarà diffusa unae saranno valutati, insieme agli abitanti, i pro e i contro dello stadioper trovare delle soluzioni alle criticità. Per il primo cittadino di Lodi, Andrea Furegato del PD, si tratta di un’opportunità da cogliere. Il presidente della Provincia, Fabrizio Santantonio la pensa allo stesso modo.Dopo La Maura, anche una parte di San Donato si oppone. "In Europa abbiamo appena approvato una legge, la Nature Restoration Law, che prevede - afferma Maria Angela Danzì del M5S -, non la loro ulteriore distruzione". La senatrice 5 Stelle,, aggiunge: "compresa nella valle dei Monaci e in prossimità dell’abbazia cistercense e del borgo medievale di Chiaravalle".