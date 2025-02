Milan, San Siro già ai piedi di Joao Felix: il jolly voluto da Conceicao può guadagnarsi un posto felice a Milano

é finita con i giocatori rossoneri sotto una curva festante, entusiasta. A San Siro è tornato l’entusiasmo dopo una campagna acquisti di gennaio piena di grandi colpi per il presente e per il futuro. Questo è un risultato parimenti importante alla qualificazione per le semifinali di coppa Italia perché i tifosi hanno cantato a squarciagola per tutti i 90 minuti di gioco senza più contestare la proprietà. Senza entusiasmo non si può ambire a obiettivi prestigiosi e questo Milan, lotta scudetto a parte, è ancora in corsa su diversi fronti.

- Conceiçao sceglie l’undici iniziale con un occhio rivolto alla trasferta di Empoli. Fuori Leão, dentro Jimenez: il portoghese, subentrato nella ripresa, non è al meglio ma il canterano del Real Madrid non sfigura, anzi. La prima frazione di gioco è uno show dell’inedita coppia Hernández-Abraham: il primo rifinisce, il secondo segna. Segnali importanti da due giocatori spesso criticati nella prima parte della stagione. Ma è un’altra la connessione che ha fatto entusiasmare il tifo rossonero: quella tra Joao Felix e Santiago Gimenez. Osannati alla lettura del doppio cambio per Jimenez e Abraham, I due nuovi arrivati ci mettono 12 minuti per mettere la firma sul risaltato.

Il bimbo prodigio del calcio portoghese è diventato grande ma non ancora così grande per scrivere un pezzo di storia. Joao all’Atletico Madrid non ha inciso per come poteva, poi la parentesi fortunata al Barcellona e quella meno felice al Chelsea.Uno stadio, come quello milanese, che sa esaltare quei giocatori che hanno la giocata risolutiva, il colpo ad effetto che fa saltare tutti i piedi. Lo stadio dei Pirlo e dei Kakà, dei Gullit e Van Basten e di tanti altri ancora. La sfida sarà quella di farlo diventare anche lo stadio di Joao Felix. Al Milan serve perché permette al tecnico di Conceicao di avere maggiori soluzioni a partita in corso, di poter fare turnover per gestire le energie di tutti. Joao può giocare a destra o sinistra, da sotto punta o falso nove.Dipende tutto da Joao…