Milan, Santiago Gimenez segna in rovesciata: goal annullato dal Var VIDEO

Cristian Giudici

17 minuti fa

Il Messico pareggia 0-0 col Costa Rica alla Gold Cup. Entrambe le squadre si qualificano ai quarti di finale: grazie a una migliore differenza reti, i messicani passano come primi del gruppo A e sfideranno l'Arabia Saudita, seconda nel gruppo D dietro agli Stati Uniti, che giocheranno contro il Costa Rica.



L'attaccante del Milan, Santiago Gimenez è andato in rete al 94° minuto con una spettacolare rovesciata, ma poi il suo goal è stato annullato dal Var per fuorigioco.