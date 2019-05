Aria di cambiamento in casa Milan. Leonardo dovrà lavorare in profondità la prossima estate, sia dal punto di vista delle cessioni che degli acquisti. Il reparto che rischia di essere totalmente rivoluzionato è quello di centrocampo.



TRE ADDI CERTI - Hanno già la valigia pronta da mesi Riccardo Montolivo e Andrea Bertolacci. Mai utilizzati da Gattuso durante la stagione, lasceranno il Milan a parametro zero. Elliott voleva monetizzare qualcosina dalla loro cessione a gennaio: Bertolacci ha rifiutato il Genoa, Montolivo ha preferito aspettare la scadenza del contratto per poi scegliere autonomamente il proprio futuro. Per il fondo anglo-americano la loro situazione non è stata gestita al meglio. Andrà via anche Josè Mauri, che ha diverse richieste in Sud America e non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel prossimo mese di luglio. RISCHIANO BIGLIA E KESSIE - La sfuriata di ieri può cambiare il futuro di Bakayoko. Dal punto di vista tecnico, Leonardo e Maldini sono innamorati del francese ma alcuni fattori, tra cui qualche eccesso fuori dal campo, potrebbero portare il Milan a non riscattare il francese dal Chelsea. Rischia anche Biglia, che ha un'offerta concreta da parte del Boca Juniors: l'argentino per Gattuso sarebbe inamovibile, meno per la società che è pronta ad ascoltare eventuali interlocutori in estate. Chi ha mercato è sicuramente Franck Kessie, specialmente in Premier League. Sull'ex Atalanta ci sono Psg, Arsenal e West Ham, potrebbe partire in caso di proposta superiore ai 35 milioni di euro.



CHI POTREBBE ARRIVARE - In attesa di capire se sarà Champions League o meno, con tutto il risvolto economico che ne deriva, il Milan sta mantenendo vivi i contatti con il Sassuolo e con l'entourage di Sensi. Il centrocampista classe 1995 ha convinto tutti e sta scalando posizioni nella classifica di gradimento rossonera. Leonardo è sempre vigile anche su Amadou Diawara che vuole lasciare Napoli a tutti i costi. Il sogno resta sempre Milinkovic-Savic, vero pallino dell'intero staff dirigenziale del club di via Aldo Rossi.