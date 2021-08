Il Milan sta sondando il terreno del mercato alla ricerca di un rinforzo per l'esterno d'attacco e oltre a Messias, secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe riaprirsi un canale di mercato con il PSG ma non per Mauro Icardi, bensì per Pablo Sarabia. Anche in questo caso si tratterebbe di un affare in prestito e last minute.