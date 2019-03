"Il nuovo CEO è stato in grado all'Arsenal di far crescere i ricavi del 95% in nove anni, cercherà di replicare questi risultati in rossonero. I ricavi commerciali, sotto la guida di Gazidis, hanno anche toccato picchi di 143 milioni a stagione rispetto ai 62 delle sue prime esperienze a Londra. Una strada che può percorrere a Milano è quella dei ricavi da stadio: l'Emirates viaggia tranquillamente oltre i 100 milioni a stagione, anche con picchi di 133 milioni. San Siro guadagna però, attualmente, circa 35 euro per persona che si presenta allo stadio, con una percentuale di utilizzo dell'impianto al 66% e ricavi per seggiolino pari a 15 euro rispetto ai 62 dell'Arsenal. È fondamentale, come dimostrano i dati, avere uno stadio nuovo e di proprietà". Cosi si è espresso il direttore sportivo dell'Atalanta Sartori su Ivan Gazidis.