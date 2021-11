torna in campo dopo poco più di un mese dall'operazione ed è una buona notizia per il Milan. Mostra qualche incertezze in un paio di interventi e non è perfetto sul terzo gol di Berardi.poco dinamico, resta rintanato nella sua metà campo. Va in apnea con la rapidità degli attaccanti del Sassuolo.lotta come un leone su ogni pallone, è l'ultimo ad alzare la bandiera bianca.il gol di testa l'unica magra consolazione di un pomeriggio da dimenticare rapidamente. Perde tutti i duelli con Scamacca, si fa saltare come un birillo da Berardi in occasione del gol che chiude la pratica. L'espulsione per fallo da ultimo uomo su Defrel conferma i limiti evidenti quando si tratta di difendere a campo aperto.: tocca tantissimi palloni, spinge molto ma non riesce mai ad incidere. Sbaglia sempre l'ultimo passaggio.: inizia con il piglio giusto la partita, con intensità e buona visione di gioco. Poi perde la bussola e lascia delle praterie a Frattesi. Nervoso (dal 15' st T: prova a dare una scossa ma predica nel deserto)si presente subito con un recupero palla nella metà campo avversaria e una conclusione pericolosa di poco a lato. Mera illusione per il francese che perde il pallone che porta al pareggio del Sassuolo. Da quel momento esce dalla partita ( dal 1' stper l'ivoriano Natale è arrivato in anticipo e concede un regalo al Sassuolo che ringrazia e chiude la partita. Non contento sbaglia l'impossibile fino al fischio finale)l'impegno non manca mai, corre per due e si sacrifica per la squadra. Ma per la qualità ripassare un'altra volta (dal 35' st Kalulu): non è ancora brillante come a inizio stagione, fatica a trovare le distanze giuste con Ibrahimovic. (Dal 1' stimpegna Consigli con un sinistro sul primo palo. Unico lampo in una frazione di gara dove si vede poco)per un pomeriggio torna il Rafael indolente e egoista. Prova delle giocate fine a se stesse anche in situazioni potenzialmente interessanti per i suoi.: soffre la linea altissima della difesa del Sassuolo e nel primo tempo è quasi sempre in fuorigioco. Leggermente qualcosa in più nella ripresa senza brillare.6 gol subiti e 0 punti nelle ultime due partite sono un campanello d'allarme importante. Non paga la scelta di rivoluzione totalmente la mediana contro una squadra organizzata come il Sassuolo.