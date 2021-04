. 6: reattivo nel primo tempo su una conclusione ravvicinata di Boga, incolpevole sui due gol subiti.: torna in campo dopo un mese e non sfigura. (dal 40' st Kalulu s.v)perde la marcatura su Raspadori, un errore capitale ai fini del risultato finale.aveva mostrato qualche segnale di cedimento domenica scorsa contro il Genoa e anche oggi non è perfetto in marcatura. Raspadori lo beffa con troppa facilità in occasione della rete del successo.gioca un'ottimo primo tempo in fase di spinta, scende di tono nella ripresa.Pioli lo schiera quasi a sorpresa e l'ex Torino non ripaga la fiducia. Poco disciplinato dal punto di vista tattico, sbaglia molto anche in fase di uscita. Nel finale non oppone alcune resistenza e il Sassuolo riesce a superare la prima linea di pressing con estrema semplicità. (Dal 40' stpoche idee e spesso anche confuse per il centrocampista ivoriano. Per la prima volta va in sofferenza con il ritmo imposto dalla mediana avversaria.tra i più vivaci del Milan: suo l'assist per il gol di Calhanoglu. (Dal 40' st Castillejo s.v)il migliore dei suoi: apre il compasso e spedisce nell'angolo lontano per l'illusorio vantaggio rossonero. Non al meglio per via di un pestone, dà l'anima in campo, (dal 27' stnon si vede mai)Marlon è rapido e gli toglie spesso lo spazio per andare in profondità. Non si dà per vinto e si muove molto per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. (dal 27' stprova a lottare ma la condizione non è ancora ottimale)Rafael, cosi non va proprio. Sbaglia l'impossibile nelle scelte e nelle conclusioni a rete, aiuta poco la squadra in fase di non possesso.Questa volta sbaglia completamente la lettura della partita con il cambio Krunic-Calhanoglu che ha portato il Milan a consegnarsi in mano al Sassuolo. Sorprende la terza partita senza minuti di Hauge dopo il gol fondamentale messo a segno contro la Sampdoria.due ottime risposte sulle conclusioni potenti di Calhanoglu e Saelemaekers.: concede troppa libertà a Calhanoglu che ringrazia e mette dentro a giro da posizione angolata. Questo pomeriggio è parso l'anello debole della difesa.(dal 19' stentra in campo con personalità e qualità: sua l'assistenza per il secondo gol di Raspadori): rapido e attento sia su Rebic che su Leao. Tra i migliori in campo per distacco.lucido nelle situazioni più intricate, non butta mai il pallone e si fa valere sul gioco aereo.chiude una diagonale perfetta su Saelemaekers lanciato a rete, ha anche un discreto piede al cross.: grande ritmo, alza il pressing e va sempre in raddoppio su Kessie. Partita molto importante per l'ex Samp.(dal 26'stLopez 6: ottime geometrie nel momento di maggiore pressing della squadra): regia lucida, si prende una rivincita contro chi non ha puntato su di lui in passato.: viene spesso murato al momento della conclusione,ma è sempre una spina nel fianco per la difesa del Milan.combina poco sulla trequarti. (dal 18' st: molto meglio rispetto al compagno, si muove alla spalle di Meite facendo male al Milan): si innamora del pallone e non la passa quasi mai. Ma quando parte in velocità dà sempre l'impressione di poter fare male. (dal 38' st Haraslin s.v)un paio di conclusioni velenose da fuori, tanta corsa su tutto il fronte d'attacco. (dal 19' st Raspadori 8: il pomeriggio da sogno per il talento azzurro: una doppietta in meno di 30 minuti con due zampate da attaccante vero).a sua squadra va a San Siro a fare la partita. Grande reazione d'orgoglio nel secondo tempo.