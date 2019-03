Milan-Sassuolo 1-0



Donnarumma G 7: super parata su Djuricic, l'ennesima del suo campionato. Mette il sigillo sulla vittoria.



Calabria 6: i tempi delle sovrapposizioni sono sempre perfetti, così come sono interessanti i suoi cross. Soffre l'intraprendenza di Boga.



Musacchio 7: garra argentina in due occasioni potenzialmente molto pericolose su Boga pronto per calciare in porta. Non sbaglia un intervento. Muro.



Romagnoli 6: meno sicuro del compagno di reparto, la sua è comunque una prova sufficiente.



Rodriguez 6: prestazione senza infamia e senza lode per il terzino svizzero.



Kessié 6: deve preoccuparsi di dare una mano a Calabria su Boga e lo fa piuttosto bene. Entusiasmante in un paio di sgroppate nel secondo tempo, solo un ottimo Pegolo gli nega la gioia del gol.



Bakayoko 5,5: non riesce a trovare le misure a Sensi che lo sorprende spesso. Visibilmente stanco per le tante battaglie disputate, viene sostituito a inizio ripresa da Gattuso. (dall'11 st Biglia 6: l'impegno e l'abnegazione è massima, ma la condizione ancora non c'è)



Paquetà 6: la partenza è sprint, una prima frazione di altissima qualità. Buona l'intesa con

Calhanoglu, cala alla distanza. (dal 29' st Castillejo 6: Gattuso gli impartisce un compito: tenere palla e far salire la squadra, ci riesce abbastanza bene )



Suso 5,5: prosegue il momento negativo dello spagnolo, ancora una volta abulico. Non gli riesce mai la giocata.



Piatek 6: meno brillante rispetto al solito, protagonista dell'episodio che porta all'espulsione di Consigli. (dal 37' st Cutrone s,v)



Calhanoglu 5,5: si sacrifica tanto, è vero. Ma sbaglia altrettanto, forse troppo, sia nella gestione di alcune azioni che in un paio di interventi troppo irruenti al limite dell'area di rigore.



Gattuso 6: della partita di oggi si salva solo il risultato, che era la cosa più importante per un Milan solo al terzo posto della classifica.



Sassuolo



Consigli 4,5: calcola malissimo i tempi dell'intervento su Piatek ed è costretto a stenderlo. Viene espulso da Valeri lasciando i suoi in inferiorità numerica in un momento cruciale del match.



Lirola 6: protagonista dello sfortunato autogol, una macchia su una gara giocata bene specialmente in fase di spinta.



Demiral 6,5: molto interessante questo difensore turco arrivato in Emilia a gennaio. Usa le cattive con Piatek, limitando il suo raggio d'azione.



Ferrari 6: sul gioco aereo è perfetto, commette pochissimi errori.



Peluso 6: meno intraprendente rispetto a Lirola, fa il suo con ordine.



Locatelli 5,5: non paga l'emozione del ritorno a San Siro. Buona la prima frazione di gara, ma esce troppo presto dalla partita. (dal 18' st Bourabia 5,5: incide forse anche meno rispetto al compagno sostituito)



Sensi 6,5: primi 45 minuti da applausi, galvanizzato nel giocare di fronte a un avversario sfiorato nel mercato di gennaio. Fa soffrire molto la linea mediana del Milan.



Magnanelli 6: permette ai due interni di palleggiare con il suo lavoro, prezioso, in fase di copertura. Ordinato anche in fase di impostazione. (dal 22' st Pegolo 6: chiude la porta a Kessie nel finale)



Berardi 5,5: alcune cose interessanti nel primo tempo, poco e nulla nel secondo. Da lui De Zerbi si aspetta molto di più.



Djuricic 5: si accende solo a sprazzi, troppo egoista in un paio di circostanze. (dal 29' st Matri 6: attacca meglio la profondità e nel finale rischia di segnare il gol del pareggio)



Boga 6,5: di gran lunga il migliore dei suoi. Coglie un palo clamoroso al termine di un'azione personale molto bella. Sia Calabria che Kessie faticano molto con la sua rapidità sullo stretto.



De Zerbi 6,5: il suo Sassuolo gioca meglio del Milan, organizzato in tutti i reparti, ma viene punito solo dagli episodi.