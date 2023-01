Di seguito le probabili formazioni e la programmazione tv e streaming di Milan-Sassuolo, 20esima giornata di campionato, in programma a San Siro domenica alle 12:



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Dest; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.



SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Obiang, Traoré; Berardi, Defrel, Laurienté.



In tv e streaming: Dazn e Sky, NOW e Sky Go.