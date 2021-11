Dopo l'importante vittoria in Champions contro l'Atletico Madrid, il Milan di Stefano Pioli ospiterà il Sassuolo nella 14a giornata di Serie A, che si giocherà domenica 28 alle ore 15. I rossoneri, primi in classifica (insieme al Napoli), devono ripartire con il piede giusto in campionato dopo l'ultimo ko con la Fiorentina, la squadra di Dionisi arriva da tre partite senza vittoria ed è in cerca della svolta.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Milan-Sassuolo sarà trasmessa in tv in esclusiva da Dazn; gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, M. Lopez; Berardi, Traoré, Raspadori; Scamacca.