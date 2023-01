Dopo il ko all'Olimpico contro la Lazio, il Milan si rituffa nel campionato e trova il Sassuolo, in una sfida delicatissima per il momento di squadra e le possibili ripercussioni. Il Diavolo, che deve rinunciare a Bennacer per squalifica e Tomori per infortunio, recupera i terzini Calabria e Theo Hernandez. Pioli dovrebbe sostituire il centrocampista con Pobega (più di Krunic) e il difensore con Kjaer, mentre le novità dettate da scelte tecniche dovrebbero essere in avanti. I neroverdi di Dionisi, dall'altra parte, sono reduci dall'1-1 contro il Monza. Calcio d'inizio alle 12:30 a San Siro.



RINCORSA - Il Milan, secondo a quota 38 punti, è reduce da tre sfide senza vittorie: prima del pesante 4-0 subito martedì sera a Roma, contro la Lazio, era arrivata la pesante sconfitta in Supercoppa contro l'Inter. Il Sassuolo, fermo a 17 punti in classifica, non trova i 3 punti in Serie A dal 24 ottobre 2022: da quel giorno, sono arrivati solo due punti (uno dei quali nell'ultima partita contro il Monza).