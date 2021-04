Dopo l'anticipo di ieri vinto dalla Fiorentina sul campo del Verona, la 32esima giornata di Serie A prosegue oggi con altre sette partite., una gara dai risvolti importanti per la zona, con lachiamata a dare continuità dopo la vittoria casalinga di domenica sul Genoa, per mantenere e possibilmente consolidare la seconda posizione in classifica.è anche il primo match italiano che vede impegnata una delle protagoniste nostrane del, torneo nato e morto nel giro di 48 ore e sul quale ieri pomeriggio, nella conferenza pre-partita, si era espresso con forza l'allenatore dei neroverdi, Roberto De Zerbi . All'andata il Milan si impose al Mapei Stadium per 2-1, con il gol lampo dopo pochi secondi die il raddoppio di, reti di fronte alle quali il Sassuolo replicò connel finale di gara. Oggi tutti in campo alle 18.30,: Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Tomori, Dalot; Meïte, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Leão. A disp.: Jungdal, Tătăruşanu; Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Tonali; Mandžukić. All.: Pioli.: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. A disp.: Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Loprz, Raspadori, Chiriches, Toljan, Traoré, Haraslin, Oddei, Bourabia. All.: De Zerbi. ​