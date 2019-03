Milan-Sassuolo è una partita speciale per Manuel Locatelli. In estate il Sassuolo riscatterà il centrocampista a titolo definitivo per 12 milioni di euro. Cifra che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, verrà utilizzata dai dirigenti rossoneri per finanziare il riscatto del mediano francese Bakayoko dal Chelsea per 35 milioni.