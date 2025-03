Milan, scambio definitivo Sottil-Adli? La situazione

, per non spegnere definitivamente le speranze di raggiungere il 4° posto - attualmente occupato dalla Juventus e distante 8 punti - e di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.Tra i pensieri di campo, non si dimentica anche la situazione di mercato con la possibile rivoluzione in entrata e in uscita che può accadere in estate.uno degli ultimi acquisti di gennaio, ovvero, giunto in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina.

E' presto per conoscere se il Diavolo lo prenderà o meno a titolo definitivo, ma, centrocampista arrivato a Firenze la scorsa estate. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'acquisto dell'ex Bordaux costerebbe ai viola circa undici milioni di euro, vale a dire la stessa cifra che è stata fissata per il riscatto di Sottil. E' una soluzione che sarà considerata in estate.