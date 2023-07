Siamo entrati nella settimana che a meno di intoppi al momento non previsti porteràad essere l'ennesimo acquisto della scoppiettante sessione di mercato estiva del Milan. Nel, infatti, è previsto lo, che ormai da giorni hanno trovato l'accordo sui dettagli dell'affare.L'attaccante esterno dovrebbe essereper svolgere i test di rito e porre la sua firma sulche lo legherà alla squadra di Pioli perAl Submarino Amarillo andranno, 7 in meno rispetto all'iniziale richiesta di 35, con il difensore Matteo Gabbia che, in un affare slegato, si prepara a fare il percorso inverso. .Il 24enne ormai ex Villarreal è al terzo posto proprio in coabitazione con il prossimo compagno di squadra,, per numero di occasioni (24) create con i suoi dribbling nella passata stagione in Europa, dietro ai due brasiliani del Real Madrid Rodrygo e Vinicius.. Un'altra freccia imprevedibile nella faretra del Milan.