Milan, Scaroni: 'Abbiamo ascoltato la proposta di Sala su San Siro, priorità a San Donato'

Nella mattinata di oggi Milan e Inter, su invito del Comune di Milano, hanno incontrato il Sindaco Sala a Palazzo Marino dove è stato illustrato ai due club un piano per la ristrutturazione di San Siro, allontanando così la possibilità che le squadre lascino il capoluogo lombardo. L'incontro è durato mezz'ora e non ha sortito gli effetti sperati da parte del primo cittadino meneghino.



Raggiunto da Il Cittadino in esclusiva, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha confermato l'impegno del club rossonero verso il Comune di San Donato con l'area San Francesco: "Abbiamo ascoltato la proposta del sindaco Sala, ribadendo che la nostra priorità rimane il progetto di San Donato Milanese".