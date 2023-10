è intervenuto al termine del consiglio di amministrazione svoltosi nel primo pomeriggio. Il club rossonero è tornato a registrare un segno più nel bilancio che mancava da diversi esercizi e il numero uno di via Aldo Rossi ha commentato il risultato con soddisfazione: “. E oggi ci troviamo a festeggiare un utile di bilancio che non si registrava, escludendo la parte straordinaria, forse dai tempi di Nereo Rocco., dallo stadio al commerciale, abbiamo costruito una squadra competitiva e futuribile. Insomma, tutta l’azienda si è dimostrata estremamente efficiente”.nel prossimo mercato estivo? A tal proposito, il presidenteha risposto così: "Me lo auguro. Sapete che i risultati economici sono influenzati moltissimo da quelli sportivi.I rinnovi? Se abbiamo ricavi che ci consentono di migliorare i livelli contrattuali ed avere i giocatori più forti con contratti a lungo termine, lo facciamo. Altrimenti lasciamo stare”.- Scaroni infine si è soffermato sul possibile ritorno in società di, protagonista di una serie di incontri col patron Gerry Cardinale e l’amministratore delegato Giorgio Furlani: "Noi abbiamo mostrato una grande disponibilità, lo consideriamo un amico,, mi sembra che lui attraversi giustamente un momento di riflessione. È importante che faccia una scelta ragionata, sia professionale che personale”.