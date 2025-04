Milan, Scaroni: "Cardinale non è demotivato. Ibrahimovic resta d'accordo con Furlani, tante autocandidature come ds"

ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:, vale per tutti e in particolare per me che ho sempre detto che raggiungere la qualificazione in Champions League fosse un traguardo obbligato. Oggi che la vediamo lontana non possiamo essere soddisfatti, però, ovvio, ma

"La sfera internazionale, quindi parlo di Champions, delle altre Coppe e del Mondiale per club, per il Milan è il minimo di cui accontentarsi. E devo dire che se guardiamo al futuro tra 20 anni la maggior attenzione alle competizioni internazionali sarà inevitabile, è un fenomeno che coinvolge tutti gli sport. Ma questo. Non entro nel merito dei singoli nomi, osservo solo che ne leggo molti che non escono da noi:

, nel derby di Coppa Italia ho visto una squadra grintosa, come piace a noi tifosi. Credo che la grinta sia proprio quella che il nostro allenatore ha traslato alla squadra. Anche la nostra capacità di rimontare dalle situazioni di svantaggio lo dimostra".Ma voglio insistere su un concetto: le persone sono importanti, ma il Milan viene prima di tutto. E ne siamo tutti consapevoli".

Poi è sempre antipatico fare dei nomi, ma per costanza di prestazioni ne cito due:e che siamo tifosi. Anche se non è tutti i giorni qui, Cardinale dedica al Milan molte ore della sua giornata.(da 192 a 457 milioni di euro, risorse tutte reinvestite nel club) e con le sue competenze è stato utilissimo per il progetto stadioÈ vero che guarda ai tifosi di tutto il mondo (possiamo contare su 500 milioni di appassionati) e che in cda abbiamo il presidente degli Yankees, giusto per citare una delle nostre sinergie, ma. Quello di RedBird è un disegno che condividiamo tutti, ma così come per tutti i risultati sportivi sono la priorità assoluta. Sono la base su cui si poggia tutto il resto".

Dopo sei anni spesi in prima persona su questo tema, non posso che apprezzare questa larga condivisione. Sul progetto noi e l'Inter viaggiamo allineati perché abbiamo esigenze simili, lo stesso numero di presenze allo stadio, le stesse necessità di avere posti premium adeguati alle esigenze delle aziende, che ci permettono anche di tenere prezzi accessibili per tutti gli altri. Ora c’è la volontà comune di costruire uno stadio bellissimo, finalmente all’altezza della città di Milano. E, mi faccia aggiungere, che ci consenta di avere un ambiente per famiglie, accessibile a tutti e al sicuro da infiltrazioni criminali".

o, siamo uniti anche nel voler porre fine a certi fenomeni che hanno dato discredito alle nostre realtà"."Come vivo la competizione cittadina e la forza dei nerazzurri?e i miei figli mi prendono un po’ in giro: “Tu papà non hai fatto le Elementari a Milano”, dove in effetti la rivalità è molto forte. Ed è vero: il tifo è sempre un fatto di sentimenti, io vorrei vincere tutte le partite, ma devo ammettere che