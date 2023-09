Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a DAZN prima di Milan-Lazio, partita della settima giornata della Serie A 2023-2024 che si svolgerà alle ore 18:00. Ecco tutte le sue dichiarazioni.



CLIMA - "Mi sembra che ci sia un clima che mi piace, un clima di coesione. Anche i nuovi si sono trovati molto bene, poi è Pioli che trova il ritmo per tutti".



BILANCIO - "Non solo abbiamo un risultato positivo, ma lo abbiamo a monte della campagna. Siamo riusciti ad aumentare i ricavi, poi ho vissuto gli anni in cui perdevamo milioni e milioni e questa cosa mi rende felice".



STADIO - "Abbiamo presentato la domanda di variante al comune di San Donato, poi la prudenza non è mai troppa. C'è ancora una porta aperta per San Siro ma stiamo andando a tutta velocità su San Donato".



CAMBIAMENTI ESTIVI - "I cambiamenti sono sempre positivi alla fine, abbiamo giocatori e forze nuove. Il cambiamento è una cosa positiva. Poi non dimentichiamo le cose buone che ha fatto chi ci ha lasciato, ho ancora la foto con Maldini in cui tagliamo la torta per lo scudetto".