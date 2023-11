Le parole di, presidente del Milan, a Mediaset prima della sfida con il Borussia Dortmund. "Io sono ancora in ansia, queste partite così importanti mi danno ansia"."Dare date è difficile, pensiamo di cominciare la costruzione a fine del prossimo anno per avere lo stadio nel 2028"."Credo che venga stasera per vedere la partita, sarà seduto vicino a Cardinale con cui ha rapporti eccellenti. Siamo tutti in attesa di vedere cosa vuol fare da grande, la presenza di Cardinale dia un contributo a chiarire il futuro di Ibrahimovic al Milan"."Non posso dire nulla di precisa ma Furlani è molto attento ed è focalizzato per gennaio, la sostenibilità finanziaria ci consente di guardare a delle opportunità con tranquillità".A Sky Sport"Altrochè. Oggi emozione speciale, oggi di più".REGALO - "Ho chiesto un regalone al Milan, speriamo che me lo facciano".SINNER - "Sinner è così motivante che sono sicuro ci motiva tutti e motiva la nostra squadra, che vedo bella pimpante e pronta".STADIO A SAN DONATO - "Lo stadio sì, siamo partiti bene: sono convinto che ce la faremo e in tempi ragionevoli".ANCORA IBRAHIMOVIC - "Ibra dovrebbe arrivare qui stasera e dovrebbe essere seduto proprio dietro Gerry Cardinale: ha un colloquio continuo con Gerry. Sono ottimista. Ibra può fare tante cose, ha già giocato un ruolo fondamentale come motivatore: può anche collaborare in tutti i progetti che ha RedBird nel calcio, nello sport e nel mondo. Dipende da lui".