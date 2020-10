Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato una breve battuta all'uscita dell'hotel milanese che ospita l'odierna Assemblea di Lega di Serie A: "Derby con l'Inter a rischio? Assolutamente no". Oltre alla decisione che i dirigenti del massimo campionato italiano dovranno prendere a proposito del possibile ingresso dei fondi di investimento in Lega per la creazione di una media company che gestisca i diritti televisivi, inevitabilmente tra i temi toccati c'è anche quello del protocollo anti-Covid e delle strategie da adottare per il prosieguo del campionato dopo i casi di Napoli-Genoa e di Juve-Napoli.



La preoccupante risalita dei contagi nelle ultime settimane e i diversi casi di positività tra calciatori e componenti dello staff hanno toccato anche la sfida tra Inter e Milan di sabato pomeriggio, con i nerazzurri che hanno attualmente 6 giocatori indisponibili, mentre tra i rossoneri è spuntata oggi la positività del collaboratore di Pioli Daniele Bonera, che va ad aggiungersi a quella di Duarte.