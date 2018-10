Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato Sky Sport prima del derby: ”Una grande emozione e una grande tensione, vedere un derby da presidente ti prende più allo stomaco, sarà un'ora e mezza bella ma anche più faticosa. Il Milan per i milanisti? Lo abbiamo fatto apposta, lo abbiamo costruito così. Sarò seduto a fianco di Leonardo e Maldini come al solito. Il ritorno di Kakà? A questa domanda non rispondo".