Nel corso dell'intervento di Paolo Scaroni a Rai Gr Parlamento, il presidente del Milan ha specificato come i conti del club rossonero per la stagione 2022-23 fossero già in attivo anche senza la cessione di Tonali



"L’ambizione del Milan è essere sostenibili prima del mercato. Il bilancio ’22-23 è in positivo senza la cessione di Tonali e puntiamo a conti in ordine a prescindere dal mercato".