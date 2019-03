Biglia e Kessie protagonisti in negativo nel ko del Milan contro l'Inter. Non in campo, ma appena fuori, al di là della linea laterale, con una rissa sfiorata in panchina, alle spalle di Gattuso, concentrato, lui sì, sul campo. Nel day after dice la sua il presidente rossonero Paolo Scaroni.



CI PENSA GATTUSO - Queste le parole del numero 1 rossonero a margine del workshop 'Restart, insieme per il calcio' in corso nella sede di Sky: "Io non tiro le orecchie, ci pensa Gattuso. Cosa dire del derby? Abbiamo perso, porca miseria... Però è stata una bella partita".