Il presidente del Milanè intervenuto questa mattina alla trasmissione "Radio Anch'io lo sport" di Radio Rai, per esprimere nuovamente la sua soddisfazione per la conquista dello scudetto ma anche per parlare del futuro del club: "Non c’è più spazio per i mecenati di una volta, mi auguro che la trattativa si concluda prima dell’inizio del calciomercato"."Siamo in una fase dove potrebbe cambiare la proprietà e faccio fatica a fare previsioni.Abbiamo una proprietà che ha finanziato ma senza fare debiti. Poi c’è la dirigenza con Gazidis, Maldini e Massara, che hanno lavorato nella stessa direzione di Pioli. Questo ci ha portato al successo"."Siccome il tema che ha mi preoccupa molto è la conquista dei diritti internazionali di Serie A e del Milan,Voglio evitare partite con 25.000 spettatori in uno stadio semi-vuoto, questo è poco attrattivo per chi guarda le partite da lontano. La Premier League ci ha bagnato il naso, dobbiamo imitarla per quell’audience di cui ha bisogno la Serie A".