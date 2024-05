Milan, Scaroni: "L'abolizione del Decreto Crescita un danno enorme, sia reintegrato. Scommesse, un problema"

"Prospettive di riforma del calcio italiano": questo il nome del panel in Senato al quale ha preso parte anche il presidente delPaolo, parlando in questi termini."Cose che voi senatori potete fare per noi e per il calcio italiano? Bisogna risolvere il. Non ha senso che il mondo scommetta sul calcio e noi non abbiamo nessun beneficio. È stato il parlamento italiano in passato che ci ha impedito di partecipare a questi ricavi e questo parlamento può cambiare questa politica dissennata"."È stato fatto qualcosa sulla pirateria, e di questo vi ringrazio. Ma si può fare di più. Dobbiamo bandirla dai nostri diritti televisivi.".

- "Provvedimenti legislativi suglipossono aiutare, anche se sono un po’ scettico visto che viviamo inRestano comunque dei vincoli per non fare. Il fatto che nella FIGC, la Serie A, che paga il conto di tutto e tutti, conti pochissimo, in primis è sbagliato e poi porta degli attriti fra noi e la federazione",