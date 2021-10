Paolo, presidente del, parla a TuttiConvocati, su Radio24: “Scudetto? Vero che bisogna inseguire i sogni, registro con piacere che allenatore e giocatori hanno grandi ambizioni. Io sono uomo di business, abbiamo scritto a budget di quest’anno di qualificarci per la Champions, se ce la facciamo da primi ancora meglio”.“Sul gioco abbiamo fatto passi in avanti importanti con una squadra giovane, equilibrata. Passi in avanti sul fronte dei costi, sul fronte ricavi il covid ci ha dato una mazzata. Contento per riconferma sindaco Sala perché il progetto dello stadio riparte”.- "​L'altra sera ho scritto subito a Sala per fargli le congratulazioni, mi ha risposto in modo simpatico dicendo: 'Vi convoco per riprendere in mano il progetto'".- “Gan portiere che ha dato grande contributo al Milan, ha deciso di cambiare aria, uscire da una confort zone, scelta coraggiosa. Gli auguro ogni bene, nessuna acredine, stasera sarò a San Siro e spero il pubblico lo accolga con simpatia. Sono favorevole ad un rapporto di una società con professionisti, se vogliono inseguire esperienze diverse buona fortuna, il club si riserva il diritto di fare le sue scelte, di riprogrammare il futuro, pensate a cosa abbiamo fatto con Maignan che è già un leader”.- “Grande sportivo, milanista, gentiluomo. Ha imparato a fare il dirigente, il Maldini di oggi è molto più dirigente di un anno fa, ha intrapreso un percorso di maturazione e il suo percorso continua”.- “La testa ce l’ha, non so se avrà voglia, se l’avrà, avrà tutti i messi per farlo”.